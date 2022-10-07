Politika

Nobel Barış Ödülü'nün sahipleri belli oldu

Nobel Barış Ödülü'nün sahipleri, Belarus'tan insan hakları savunucusu Ales Bialiatski, Rus insan hakları örgütü Memorial ve Ukraynalı insan hakları örgütü Sivil Özgürlükler Merkezi'ne verildi.
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dünya Nobel Barış Ödülü Ales Bialiatski Sivil Özgürlükler Merkezi Memorial

HABER MERKEZİ

Dünyanın en prestijli ve tartışmaya açık ödüllerinden biri olan Nobel Barış Ödülü'nü bu yıl kazanananlar belli oldu.

Yapılan açıklamada Belaruslu insan hakları aktivisti Ales Bialatski ile birlikte Rus insan hakları örgütü Memorial ve Ukraynalı insan hakları örgütleri Center for Civil Liberties (Sivil Özgürlükler Merkezi) ödülü paylaştı.

Komite tarafından yapılan açıklamada, “Bu yıl ödül Belaruslu insan hakları aktivisti Ales Bialiatski ile birlikte Rusya merkezli insan hakları örgütü Memorial ve Ukrayna merkezli insan hakları örgütü Center for Civil Liberties’e verildi. Ödülü kazananlar ülkelerinde sivil toplum için çalışıyor. Uzun yıllar boyunca gücü eleştirme hakkını savundular ve vatandaşların fiili haklarını korumak için çalıştılar” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Savaş suçlarını, gücün kötüye kullanımını ve insan hakları ihlallerini ortaya çıkarmak için çok çaba sarf ettiler ve birlikte sivil toplumda barış ve demokrasinin önemini göstermek için çalıştılar” yorumu da yapıldı.

 

 

 

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