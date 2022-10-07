Politika

Erbil’de bombalı araç patlaması: 1 ölü, 4 yaralı

Başkent Erbil’in Serbesti Caddesi’nde önceden bomba yerleştirilmiş otomobilin patlaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
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kürdistan Erbil Patlama Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Erbil Valisi Omed Xoşnaw, kentin Serbesti Caddesi’nde bir otomobilin patladığını açıkladı.

Otomobilin elektrik direğine çarpması ardından yangın çıktığı belirtildi.

Polis ve güvenlik güçleri olay yerine ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kürdistan Anti Terör tarafından yapılan açıklamada otomobile önceden yerleştirilmiş bombanın patladığı kaydedildi.

Açıklamada otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği, 2’si kadın. 2’si çocuk 4 kişinin yaralandığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada kurbanların kimlikleri açıklanmazken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Bir görgü tanığı, patlamada Güvenlik Konseyi’nde görevli 41 yaşındaki Hawkar Caf'ın şehit olduğunu ifade etti.

 

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