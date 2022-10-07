Politika

Rusya’da DAİŞ operasyonu

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Stavropol bölgesinde eylem planındaki DAİŞ mensuplarına yönelik yapılan operasyonda patlayıcı maddelerin ele geçirildiği belirtti.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya Rusya DAİŞ Stavropol Krayı

HABER MERKEZİ

FSB’nin açıklamasında, “Stavropol Krayı’nda gerçekleştirilen acil müdahale ve arama çalışmaları sonucu, Rusya’da yasaklı uluslararası terör örgütü DAİŞ’in gizli hücresinin yandaşlarının faaliyeti tespit edilerek önlendi” ifadesine yer verildi.

Rusya vatandaşı olduğu ifade edilen hücre üyelerinin, yurtdışındaki küratörlerinin talimatlarıyla Stavropol otogarında terör eylemi planladığı aktarılan açıklamada, zanlıların oturduğu adreslerde yapılan arama çalışmaları sonucu patlayıcı madde üretimi için elde edilen bileşenlere ve gizli iletişim araçlarına el konduğu kaydedildi.

Gözaltına alınanların suçlarını itiraf ettiği bildirildi.

Zanlılardan biri, DAİŞ saflarına geri dönmek için Afrika’ya gitmeyi planladığını, bu teklifi eniştesinden aldığını belirterek, “Ama öncesinde Stavropol şehrinde terör eylemi gerçekleştirmemiz gerekiyordu” dedi.

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