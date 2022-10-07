Müzik

Şırnak'ta Erkan Oğur konseri için salon verilmedi

Müzisyen Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu ile birlikte Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan konserin, salon tahsis taleplerinin reddedilmesi sebebiyle iptal edildiğini duyurdu.
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kürdistan Erkan Oğur İsmail Hakkı Demircioğlu Şırnak Konser

HABER MERKEZİ

Müzisyen Erkan Oğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 10 Ekim Pazartesi günü Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanan konserin, salon tahsis taleplerinin reddedilmesi sebebiyle iptal edildiğini duyurdu.

Oğur, "Bilet alan dinleyicilerimiz biletlerini bilet satış noktaları üzerinden iptal edebilirler" ifadelerini kullandı.

Oğur şunları kaydetti:

“10 Ekim Pazartesi günü Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanan Erkan Oğur- İsmail Hakkı Demircioğlu konserimiz salon tahsis talebimizin reddedilmesi nedeniyle iptal edilmiştir. Bilet alan dinleyicilerimiz biletlerini bilet satış noktaları üzerinden iptal edebilirler"

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