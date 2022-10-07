Başbakan: Kabinemizin politikası yolsuzluğu ortadan kaldırmak

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur ​​Barzani, “Dokuzuncu kabinenin politikası yolsuzluğu ortadan kaldırmak ve yönetim sistemini düzeltmek” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani, Kurdistan24 televizyonunda canlı yayınlanan özel programda Kürdistan Bölgesi’nin farklı yerlerden gelen vatandaşlarının sorularını yanıtladı.

Kabinesinin üzerinde ayrıntılı olarak çalıştığı projelerinden birinin iş olanakları yaratmak olduğunu söyleyen Başbakan, “Kamu sektöründe istihdam, işsizlik sorununu çözmeyecek, çünkü Kürdistan Bölgesi'ndeki birçok insanın iş sahibi olması gerekiyor. Bu nedenle Kürdistan Bölgesi Hükümeti, özel sektöre daha fazla fırsat sağlayarak gençlere ciddi anlamda iş imkanı sağlamaya çalışıyor” dedi.

Turizm sektörünün Kürdistan Bölgesi ekonomisinin gelişimi için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Başbakan, Bu amaçla Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin turizm sektöründe iş olanakları yaratmaya yönelik birçok programının bulunduğunu ifade etti.

Öncelikle Kürdistan Bölgesi'ne turist çekmek için turizm altyapısını güçlendirmeleri gerektiğini bildiren Başbakan, Kürdistan Bölgesi'nin tüm bölgelerinin idari birimlerinin yetkililerinin, bölgelerindeki halk için gelir artırma ve iş olanakları yaratma konusunda çalışmaları için yetkilendirilmesi gerektiğini vurguladı. Başbakan, “Onlara bu amaçla hükümetin tam desteğini verdik ve daha fazla iş fırsatı yaratmak için takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

“KABİNEMİZİN ÇALIŞMA PROGRAMI, İŞSİZLİĞİ EN DÜŞŞÜK SEVİYEYE İNDİRMEK”

Başbakan, kabinesinin çalışma programının Kürdistan Bölgesi'ndeki işsizlik oranını en düşük seviyeye indirmek olduğunu açıklayarak, her özel sektör yatırım projesinde iş fırsatlarının yüzde 70'ini yerli iş gücüne vermeye karar verdiklerini sözlerine ekledi.

Yakın gelecekte, topluma ve halka hizmet etmek için gençlerin yeteneklerini belirlemeyle ilgilenecek bir kurum kuracaklarını kaydeden Başbakan, “Hükümet sizin bir parçanızdır, ayrı değildir. Bu nedenle kendinizi hükümetin sahibi olarak görmelisiniz. Hükümete ve halka fayda sağlayacak yeni fikir ve yeniliklerle hükümeti destekleyin” dedi.

BAĞDAT’LA İLİŞKİLER

“Irak hala derin bir siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi içinde. Bunun nedeni Irak yönetimindeki iktidarın yanlış yönetilmesidir” diyen Başbakan, “Irak bol miktarda doğal ve insan kaynağına sahip, ancak anayasayı ve üzerinde anlaşmaya varılan yönetim sistemini uygulamadaki başarısızlığı nedeniyle krizlerini atlatamadı” ifadelerini kullandı.

Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kürdistan Bölgesel Hükümeti anayasaya uymamakla suçlanıyor, ancak bu doğru değil. Federal hükümet anayasaya uymuyor ve Kürdistan Bölgesi'ne verdiği sözleri yerine getirmiyor.”

Ulusal meselelerde Kürdistan Bölgesi’ndeki partilerin birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yapan Başbakan, “İçeride partiler arasında farklılıkların olması normal ancak ulusal ve stratejik bir çerçeve olmalı ve Kürdistan Bölgesi'nin haklarını elde etmek için herkesin Bağdat'a karşı birleşmesi gerekiyor” dedi.

Kürdistan Bölgesi'nin başarısının garantisinin tüm tarafların birliği olduğunu belirten Başbakan, Bağdat'a karşı ulusal çerçeveye bağlı kalamayacak şekilde hareket eden tüm parti ve şahıslar kendilerine bakmalı ve kamu menfaatini şahsi ve parti menfaatlerinin önüne koymalıdır” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi’nin dünyanın geri kalanı gibi, Ukrayna'daki savaşın etkisiyle, dünya pazarlarındaki yüksek tahıl ve yakıt fiyatları nedeniyle birçok sorunla karşı karşıya kaldığını kaydeden Başbakan, Bağdat'ın Kürdistan Bölgesi'ne herhangi bir bütçe göndermediğini ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin petrol ve petrol dışı gelirleri içeren kendi gelirlerine güvenebileceğini açıkladı.

BAĞDAT’IN PETROL ŞİRKETLERİNE YÖNELİK BASKILARI

Başbakan, Irak hükümetinin bazı şirketlere Kürdistan Bölgesi'nde petrol satmamaları için baskı yaptığını, bu nedenle gelir kaynağını çeşitlendirmek için diğer sektörlere odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.

Barzani, dokuzuncu kabinenin başlangıcından bu yana Kürdistan Bölgesi'nin sadece petrol gelirlerine dayanmaması için tarım, sanayi ve turizm sektörlerine odaklanmaya çalıştıklarını söyledi.

“KÜRDİSTAN BÖLGESİ DÜNYA ÜLKELERİ ARASINDAKİ ÇATIŞMALARDA YER ALMIYOR”

Başbakan, Kürdistan Bölgesi'nin küresel denklemlerdeki konumuyla ilgili bir soruya yanıt olarak, “Kürdistan Bölgesi, tüm dünya ülkeleriyle ortak çıkarlara dayalı ilişkilere saygı duymaktadır. Kürdistan Bölgesi'nin kendisini bir cepheye koyup diğerine karşı pozisyon alması uygun değil. Kürdistan Bölgesi'nin Batı ve Doğu ülkeleriyle ilişkileri var ve dünya ülkeleri arasındaki çatışmalarda yer almıyor” ifadelerini kullandı.