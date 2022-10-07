Politika

Beyaz Saray: Rusya’nın nükleer silah kullanacağına ilişkin emare yok

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Rusya'nın yakın zamanda nükleer silah kullanacağına ilişkin ellerinde bir istihbarat olmadığını söyledi.
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Beyaz Saray
Beyaz Saray
ABD Karine Jean-Pierre Beyaz Saray Rusya nükleer

HABER MERKEZİ

Jean-Pierre, Biden ile Maryland'a seyahat eden gazetecilere başkanlık uçağında açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Biden'ın dün katıldığı bir etkinlikte nükleer "Armageddon" riskinden bahsettiğinin anımsatılması üzerine Jean-Pierre, "Putin'in nükleer silahları kullanmaktan bahsetmesi çok sorumsuzca idi. İstenmeyen sonuçları olmadan nükleer silah kullanamazsınız" dedi.

Jean-Pierre, ABD'nin Putin'in tehditlerine boyun eğmeyeceğini ancak Rusya'nın nükleer tehditlerini ciddiye aldıklarını belirtti.

Biden'ın bu ifadeleri yeni bir istihbarat üzerine mi söylediği sorusuna ise Jean-Pierre, "Stratejik nükleer duruşumu düzenlemek için bir neden yok. Rusya'nın yakın zamanda nükleer silah kullanacağına ilişkin de bir emare yok. Gerginliği azaltmak Putin'in elinde" diye konuştu.

BİDEN'IN NÜKLEER AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Biden, dün katıldığı bir bağış etkinliğinde Putin'in savaştan çıkış yolunu "anlamaya çalıştığını" belirterek, Rus liderin taktik nükleer, biyolojik veya kimyasal silahlar kullanmaktan bahsettiğinde şaka yapmadığını düşünme nedenini "ordusunun önemli ölçüde düşük performans göstermesine" bağlamıştı.

Biden, "Eğer işler bu şekilde gitmeye devam ederse Küba Füze Krizi'nden bu yana ilk kez nükleer silahların kullanımına yönelik doğrudan bir tehdit var. Kennedy ve Küba Füze Krizi'nden bu yana Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalmadık" şeklinde konuşmuştu.

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