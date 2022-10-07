Başbakan’la İngiltere Dışişleri Bakanı’ndan telefon görüşmesi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Birleşik Krallık arasındaki güçlü ve dostane ilişkiler geliştirmenin önemine vurgu yapıldı.

Ayrıca görüşmede Başbakan, İngiltere Dışişleri Bakanı'nı göreve gelişinden dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı ise Kürdistan Bölgesi'ne yönelik son saldırılarda masum insanların yaşamını yitirmesi dolayısıyla taziyelerini dile getirdi.

Taraflar ayrıca Kürdistan Bölgesi ile Birleşik Krallık arasındaki güçlü ve dostane ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı. Başbakan ve Cleverly Erbil ve Londra arasındaki ilişki ve koordinasyonu sürdürme hususunda mutabık kaldı.