Politika

DAİŞ’in Kerkük sorumlusu öldürüldü

Kerkük’ün güneyinde düzenlenen operasyonda DAİŞ'in Kerkük askeri sorumlusu öldürüldü.
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kürdistan DAİŞ Kerkük

HABER MERKEZİ

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Hava Kuvvetlerinin desteğiyle güvenlik güçleri Kerkük'ün güneyindeki Vadi Zeytun bölgesinde DAİŞ'e yönelik operasyon düzenledi.

Bir sığınağın hedef alındığı hava saldırısında DAİŞ'in Kerkük askeri sorumlusu "Abu Mustafa" kod adlı Muhammed Mudri ile iki DAİŞ’linin öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, örgüt mensuplarının yaklaşık 10 günden beri Irak istihbaratı tarafından takibe alındıkları belirtildi.

Açıklamada, kentin güneyindeki son DAİŞ saldırılarının bu grup tarafından yönlendirildiği ve desteklendiği bilgisi verildi.

DAİŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Selahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de DAİŞ'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Aradan yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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