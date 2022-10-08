Politika

Başbakan Mesrur Barzani’den Mevlid mesajı

Başbakan Mesrur Barzani, Hz. Muhammed’in doğum günü dolayısıyla tüm Müslümanları tebrik etti.
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kürdistan Mesrur Barzani Mevlid Kandili

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in doğum günü dolayısıyla (Mevlid) bir mesaj yayımladı.

Başbakan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.v) doğum günü dolayısıyla tüm Kürdistan, Irak ve dünya Müslümanlarını en içten şekilde kutluyorum.

Yüce Allah’tan, bu kutlu günü, dünya halkları arasında dini ve insani değerlerin yüceltilmesi, birlikteliğin derinleştirilmesi, hoşgörü ve barışçıl birlikte yaşamın gelişmesine vesile kılmasını diliyorum.”

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