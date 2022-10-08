Politika

Başkan Barzani’den Mevlid mesajı: Barışa vesile olsun

Başkan Barzani Mevlid mesajında, dünya ve bölge için barış temennisinde bulundu.
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kürdistan Mesud Barzani Mevlid Kandili

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in doğum günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, “Büyük Peygamber Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) doğum günü dolayısıyla tüm dünya, Irak ve Kürdistan Müslümanlarını kutluyorum” diyen Başkan Barzani, devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bu kutlu anma vesilesiyle yüce Allah’tan Kürdistan halkı, Irak ve bölge halklarına iyilik, bereket ve rahmet kapılarını açmasını, dünyada ve bölgemizde barış ve insanlığı hakim kılmasını temenni ediyorum.

Ayrıca yüce Allah’tan, milletimiz arasında birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirmesini diliyorum.”

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