Rusya'yı Kırım'a bağlayan köprüde patlama

HABER MERKEZİ

Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettikten sonra açılışını yaptığı Kerç Boğazı'nda yer alan bağlantı köprüsü ve demiryolunda patlama meydana geldi.

Rus haber ajansları bir yük treninde bulunan yakıt tankerinde patlama meydana geldiğini ve ardından yangın çıktığını duyurdu.

Rusya'nın Kırım'a atadığı ulaştırmadan sorumlu Nikolay Lukaşenko TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, yolcuların Kerç boğazında yer alan köprüyü kullanmaktan kaçınmalarını istedi.

Yangını yakıt tankerindeki patlamaya bağlayan Lukaşenko, demiryolu ile otoyolda trafiğin askıya alındığını ve onarım çalışmalarının başladığını söyledi. Kırımlı yetkili, ulaşımın feribotlarla sağlanması için de çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

BOMBALI ARABA SALDIRISI İDDİASI

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Basın Merkezinden yapılan açıklamada ise bomba yüklü araçla yapılan saldırının patlamaya neden olduğu belirtildi.

Patlamanın ardından yük treninde bulunan 7 yakıt yüklü vagonun alev aldığı ve köprünün iki tarafında da kısmi hasar oluştuğu kaydedildi.

Moskova ise patlamayla ilgili cezai soruşturma açıldığını duyurdu.

UKRAYNA: YASADIŞI HER ŞEY YOK EDİLMELİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayı üstlenmedi ancak ' bu bir başlangıç' ifadesini kullandı. Podolyak, 'yasadışı olan her şeyin yok edilmesi gerektiğini ve Ukrayna'ya ait olanlar geri alınması gerektiğini' yazdı.

Bazı gazetecilere ait sosyal medya hesaplarında ise köprünün füzeyle vurulduğunu gösterdiği öne sürülen video kayıtları yer aldı. Ancak bu kayıtlar bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.

Köprüdeki patlama Ukrayna'nın Kharkiv kentinde meydana gelen patlamalardan saatler sonra gerçekleşti. Telegram hesabından açıklama yapan Kharkiv Belediye Başkanı Ihor Terekhov, kentteki patlamaların füze saldırısı sonucu olduğunu duyururken can kayıplarına dair bilgi vermedi.