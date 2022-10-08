Başbakan: Kürt sorununun çözümü, Ortadoğu sorununun çözümü olur

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’de düzenlenen “Ortadoğu’da Kürt Sorunu” Forumu’nda konuşan Başbakan Mesrur Barzani, Kürt sorununun çözümüne dair önemli mesajlar verdi.

Başbakan, “Tarih boyunca bir ulus olarak, farklı ulus ve inanç grupları arasında bu bölgenin asli bir ulusu olarak Kürtlere, bir vatan olarak da Kürdistan’a büyük bir zulüm yapıldı. Bu zulüm onlarca yıl değil, geçtiğimiz yüzyıldan bu yana sürmektedir” dedi.

Soruna çözüm bulunması yerine çözüme karşı farklı bahaneler arandığını belirten Başbakan, “Ortadoğu’daki Kürt sorunu bugün bir dünya sorunudur. Uygun bir çözüm yolu bulmamız için hepimizin bu sorunlara ve geçmişte bu bölge ve bizimle ilgili yapılan haksızlığa parmak basması gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda bir ulus olarak Kürtlerle sorunu olan ülkeler, Kürtlerin kendi sorunundan söz etmesine dahi izin vermedi. Çözüm için sunduğu her öneri karşısında Kürtleri ayrılıkçı ya da sorun çıkarıcı olarak suçladılar” ifadelerini kullandı.

Başbakan Mesrur Barzani sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her ulus gibi bizim de bölgede istikrarın nasıl sağlanacağı, nasıl etkili bir faktör olabileceğimizi belirtme hakkımız var. Ayrıca uluslararası platformlarda fikirlerimizi beyan etme hakkımız olmalıdır. Kürtler, dünyaya seslerini duyurmasına izin verilen süre zarfında, Kürt ulusu ve Kürdistan halkıyla ilgili yanlış intibaı kaldırmayı başarmıştır. Dünya, temel bir etken olabileceğimize şahittir. Ölümüz Barzani zamanından, Başkan Barzani’ye kadar her zaman Kürt sorununun, hükümetler tarafından ulusların sorunu olarak lanse edilmemesi için kararlı olunmuştur. Her zaman tüm uluslara saygı duyduk ve bu prensibi de sürdüreceğiz. Uluslarla bir sorunumuz yok, bazı yönetim ve hükümetlerle sorun olmuştur ki eşitlik ve adalet yerine bir ulusu baskıyla sindirmeye çalışmışlardır. Ancak bunun ulusların arasındaki bir soruna dönüşmesine izin vermedik. Bir ulus ve bileşen ne zaman Kürdistan’a ihtiyaç duysa, Kürdistan kapılarını açmış ve onları kucaklamıştır.”

DAİŞ savaşıyla birlikte Irak, Suriye ve komşu ülkelerde 2 milyondan fazla insanın Kürdistan Bölgesi’ne geldiğini anımsatan Başbakan, Kürdistan’ın terör ve baskılardan kaçan insanlar için güvenli bir liman olduğunu ve bununla gurur duyduklarını söyledi.

“Kürt sorununun çözümü, genel olarak Ortadoğu sorununun çözümü olur” diyen Başbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Size Irak örneğinden söz etmek istiyorum. Son yüzyılda yaşanan olaylara baktığımızda Irak devletinin kuruluşundan bu yana Irak istikrara kavuşmuş mudur? Gelişmiş midir? Tüm halka eşit şekilde hizmet sunabilmiş midir? Şüphesiz ki hayır. Bu ülkede meydana gelen tüm bu talihsizliklerin bir sebebi de Kürt sorununun çözülmemesidir. Diktatörlük rejimleri Kürdistan halkının ve bir bütün olarak Irak’ın haklarına saygı duymak yerine Kürdistan halkını yok etme ve sindirmeye yöneldi. Bu da Kürdistan halkının kendini savunmasına yol açtı. İstenmeyen bir savaşın sonucunda da sadece Kürtler değil tüm Irak zarar gördü, yıkıma uğradı. Daha sonra 60’lı ve 70’li yıllarda ne yazık ki Irak hükümeti Kürdistan halkına saldırdı. 11 Mart Anlaşması’ndan sonra 1974’teki genel savaş nedeniyle Irak çöküşün eşiğine gitti. Bu da İran Şahı’na yaklaşmasına ve İran’la anlaşma imzalamasına yol açtı. Anlaşmanın bozulması çok sürmedi. Daha sonra İran’a saldırdı ve yıkıma yol açan 8 yıllık bir savaşı meydana getirdi. Bu da Irak’ın ekonomisini çökertti. Irak’ı ayağa kaldırmak için ise Kuveyt’in işgaline başvuruldu ki Körfez Savaşı’nı beraberinde getirdi. Bu da yıkımdan başka bir şey getirmedi. Kürt sorunu o dönem çözülseydi Irak bütün bu talihsizlikleri yaşar mıydı? Bana göre mevcut istikrarsızlığın sebebi, Kürdistan halkının sorununun çözümünün ciddi şekilde düşünülmemesinden kaynaklıdır.”

‘CUMHURBAŞKANI ADAYI KÜRDİSTAN PARLAMENTOSU’NDA SEÇİLMELİ’

Katılımcıların sorularını yanıtlayan Başbakan Mesrur Barzani, Kürtlerin Irak Cumhurbaşkanı adayını belirlemesiyle vermesiyle ilgili şunları söyledi:

“Kürdistan Parlamentosu, tüm Kürdistan Bölgesi halkını temsil etmektedir. Kürt adaylar Parlamento’da oylanmalı. Hangi aday daha çok oy alırsa, Irak Cumhurbaşkanlığı için tek Kürt aday o olmalı.”

Başbakan ayrıca, “Kürt milleti her zaman Şii ve Sünni tarafların, başbakan ve parlamento başkanı adaylarını belirlemelerine saygı göstermiştir. Bu yüzden Kürdistan Parlamentosu da Irak Cumhurbaşkanlığı için tek aday çıkardığında Iraklı siyasi güç ve taraflar bu karara saygı duymalıdır” dedi.