Lévy: Avrupa’nın enerji sorunu için çözüm Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Erbil’de düzenlenen “Ortadoğu’da Kürt Sorunu” Forumu’nda konuşan ünlü Fransız filozof ve yazar Bernard Henri Lévy, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti Avrupalılara, enerji sorununda çözümün başka bir yerin değil, Kürdistan Bölgesi olduğunu hatırlatması gerekiyor” dedi.

Lévy ayrıca, Batılı ülkelerin 1-2 yıllık anlaşmalar ve Peşmerge maaşlarının ödenmesini sağlamak yerine Kürdistan Bölgesi’nin korunmasıyla ilgili bir stratejisinin olması gerektiğini vurguladı.

Erbil - Bağdat sorunlarına ilişkin ise Lévy, “Kürdistan Bölgesi ve Irak taktiksel ve köklü sorunlarla karşı karşıya kalmak istemiyorlarsa sorunlarını çözmek zorundalar. Bunun için de arabulucu olarak müttefiklerinden yardım istemeliler” diye konuştu.

Lévy ayrıca, Ortadoğu’nun her tarafında Kürtlerden şikayet edildiğini ve diğerlerinin sorunlarıyla suçlandıklarını kaydetti.

Fransız filozof, “Kürdistan Bölgesi’nde sığınmalarına müsaade edilen İran’daki Kürt kardeşlerimiz, uzun yıllar önce İran’dan ayrılmış ve hiçbir eylemde bulunmamaktadırlar. 2014 yılında Irak Kürdistanı’ndaki kardeşleriyle omuz omuza DAİŞ’e karşı savaştılar. Bu yüzden İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne karşı düşmanlık için hiçbir gerekçe yok” dedi.

Lévy sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kürdistan Bölgesi siyaset, özgürlük, insan haklarına saygı ve inanç grupları arasındaki birliktelik kültürü açısından güzel bir örnek haline gelmiştir. Bu yüzden bölge ülkeleri bunun yayılmasından korkuyor.

Tehdit ve saldırılara karşı en iyi cevap, birlik olduğunuzu göstermenizdir. Kürtler birlik olmalıdır çünkü birlik olmadığınız için 2017 yılında büyük bir bedel ödediniz. Elinizden geldiği kadar bu ülkeye olan vefa ve sadakatinizi gösterin. Tarih boyunca en çok bedel ödeyen Kürdistan halkıdır ve her zaman da ayağa kalkmayı başarmıştır. Bu yüzden karamsar değilim ve Kürdistan’ın geleceği konusunda inancım tam.”