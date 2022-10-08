Bayık’tan Mersin saldırısını eleştirenlere: Bu imansızlıktır

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PKK’nin çatı yapılanması KCK’nin Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, Mersin’in Mezitli ilçesindeki polisevine düzenlenen saldırıyla ilgili PKK’ye yakın medyaya verdiği röportajda, sert ifadeler kullandı.

“Bu eylem neden yapıldı, sebebi nedir? Türk devleti Kürtlere ne yapıyor, gerillaya ne yapıyor da bu 2 Kürt kadın böyle bir eylem düzenledi. Kendileri için bir şey yapmadılar; Türk devletinin zulmüne karşı durdular. Yaptıkları şey bu. Bu kendini savunma çizgisidir” diyen Bayık, “Kimse bu çizgiye dil uzatamaz. Herkesin doğru yaklaşması ve doğru konuşması lazım. Eylemin Kürt halkı ve Türkiye halkları için ortaya çıkardığı sonuçlar dışında yapılan konuşmaların hepsi boş konuşmalardır. Bu çizgiye, bu eyleme karşı durmak imansızlıktır, vicdansızlıktır. Vicdansızlık yapmayın” ifadelerini kullandı.

DURAN KALKAN ‘UKALALIK’ DEMİŞTİ

Saldırıyı savunan Duran Kalkan da saldırıyı kınayan HDP ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı isim vermeden eleştirmişti:

"Devrimci demokratik güçler açısından, Kürt halkı, kadınları, gençleri, yurtseverlik çizgisi, devrimci demokratik çizgi açısından da esas çizgi budur. Ölçü bu, doğru çizgi, öncü çizgi bu. Ne olacak? O zaman gücün yetiyorsa sen de öyle ol, gücün yetmiyorsa gücün yettiği kadar ama yapanlara dua et, karşı çıkma, kendi kendine konuşma, ukalalık yapma. Kimsenin ukalalık yapmaya hakkı yoktur, Kürtler ölüm kalım durumunu yaşıyor. Zap savaşı yaşandığında yönetimimiz açıkladı; bu imha, yok etme savaşı dedi. Ancak bu saldırılar kırılarak özgür yaşanabilir. O da, onu kıracak mücadeleyle olur. İşte onun en yiğitçesi Mersin'dekidir."

DEMİRTAŞ VE HDP KINAMIŞTI

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Mersin'deki silahlı saldırıyı kınıyorum” diyerek, şunları belirtmişti.

“Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim.”

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ile Pervin Buldan imzasıyla yapılan açıklamada da saldırı HDP tarafından kınanmıştı.

Mersin Mezitli'deki polisevine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş, 1 polis hayatını kaybetmiş, 1'i yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 PKK üyesi de hayatını kaybetmişti.