Politika

İngiltere’den Irak’a seyahat uyarısı

İngiltere, vatandaşlarını Irak’a seyahat etmemeleri konusunda uyardı, Kürdistan Bölgesi’ni hariç tuttu.
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kürdistan İngiltere seyahat uyarıları Irak

HABER MERKEZİ

İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi Dışişleri’nden yapılan açıklamada, İngiltere vatandaşlarının Irak’ın hiçbir vilayetine seyahatte bulunmaması tavsiyesinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, zorunlu olmadıkça Kürdistan Bölgesi vilayetleri hariç Irak’a seyahatte bulunulmaması istendi.

Irak’ta durumun stabil olmadığı belirtilen açıklamada, durumun her an daha da kötüye gidebileceği vurgulandı.

Irak’ın halen bölgesel karmaşaların etkisinde olduğu ve Irak’ta Batılı ülkelerin varlığına karşı çıkan bazı silahlı grupların mevcut olduğu belirtilerek, bu grupların Birleşik Krallık’ın askeri üsleri ile diplomatik temsilcilikleri açısından tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Irak’ta halen hükümeti kurulamadığı, görüşme sürecinin uzaması nedeniyle ülkede güvenlik durumunun tehlikeye girebileceği uyarısı yapıldı.

Kürdistan Bölgesi’nde bulunan İngiltere vatandaşlarından, Türkiye tarafından her gün bombalanan sınır bölgeleri ile top saldırıları düzenlenen bölgelerden uzak durmaları istendi.

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