DAİŞ saldırısından kurtulan kadın yaşamına son verdi

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DAİŞ'in 2016'da Belçika'da Zaventem Havaalanı'na düzenlediği intihar saldırısı olaydan 6 yıl sonra can almaya devam ediyor. Saldırı sırasında Roma'ya gitmek üzere havalimanında bulunan Shanti De Corte kanlı saldırıya tanıklık etti.

Patlamalar, saldırı günü 17 yaşında olan Corte'nin sadece birkaç metre uzağında gerçekleşti. 18 kişinin öldüğü ve onlarca kişinin yaralandığı saldırıdan yaralanmadan kurtulan genç kız büyük travma yaşadı.

Saldırıdan önce de psikolojik rahatsızlıkları bulunan Corte, tedavi görmeye başladı ancak aldığı ilaçlar da yaşam kalitesini olumsuz etkiledi. Gözetim altında iki kez tedaviye alınan genç kız birkaç kez intihar girişiminde bulundu.

2018 ve 2020 yıllarındaki intihar girişimleri başarısız olan Corte, bu yıl başında ötanazi başvurusu yaptı. Corte'un Belçika'da yasal olan ötanazi için yatığı başvuruya iki psikiyatrist olumlu cevap verdi.

Yasal prosedürün tamamlanmasının ardından Corte 23 yaşındayken 7 Mayıs'ta öldü.

BELÇİKA'DAKİ SALDIRILAR

DAİŞ, 22 Mart 2016 yılında Belçika’da eş zamanlı saldırılar düzenleyerek bu ülkeyi derinden sarstı.

Yerel saatle 07.58’de Brüksel’deki Zaventem Havaalanı’nda intihar saldırısı düzenlendi.

Bir saat sonra ise Brüksel kent merkezindeki Maelbeek metro istasyonu saldırının hedefindeki yer oldu. Olayda toplam 32 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi de yaralandı. Saldırganlardan 3'ünün de öldüğü açıklandı. (Kaynak: euronews)