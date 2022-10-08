Dr. Adil Baxewan: Kürt devletinin olmamasının sebebi iç sorunlar değil

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’de düzenlenen Ortadoğu’da Kürt Sorunu Forumu’nda konuşan Fransa Irak Araştırmaları Merkezi Direktörü Adil Baxewan, “İç sorunların etkisi var ancak Kürdistan Bölgesi ya da Kürdistan’ın diğer bir bölgesinin devlet olamamasının birinci dereceden sebebi bu değildir” dedi.

Dr. Baxewan, “Kürdistan Bölgesi’nin şu an var olmasının sebebi de bizim birlik olmamız değildir. Birleşik bir Irak devletinde güçlü bir Kürdistan Bölgesi’nin varlığı, uluslararası bir iradenin sonucudur” değerlendirmesinde bulundu.

Irak’taki siyasi sistemi “çıkmaz sokağa” benzeten Dr. Adil Baxewan, “Birlikte düşünüp çözüm bulmamız gerekiyor. Vazgeçersek ortalık kan gölüne dönebilir. Bu yüzden öldürme ve kan dökme hariç, Irak halkının bütün çözümleri kabul etmesinin vakti gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Dr. Adil Baxewan, “2003-2019 yılları arasında Irak’ın varlığı için tek bir yol vardı, o da ABD ile İran’ı ortak yönetimiydi. Ancak 2019 sonrası bu ortaklık son buldu. O zamandan bu yana da Irak’ta devlet adına bir şeyimiz yok” şeklinde konuştu.