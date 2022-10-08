Almanya'da tren seferleri sabotaj nedeniyle aksadı

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Bu sabah saatlerinde yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Alman demiryolları şirketi Deutsche Bahn, Almanya’nın kuzeyinin yanı sıra neredeyse tüm büyük kentler arasındaki tren seferlerini felç eden aksamaya, Berlin ve Kuzey Ren Vestfalya’da bulunan trenler arası telsiz iletişim ağı merkez kablolarının kesilmesinin neden olduğunu belirtti.

Şirket olayı sabotaj olarak isimlendirirken, kabloların eş zamanlı olarak kesildiği öğrenildi.

Deutsche Bahn, olayın hemen ardından tüm iletişim ve yönlendirme sistemlerin devre dışı kaldığını, arızanın saatlerce giderilemediği ve yüzbinlerce yolcunun yolda kaldığını duyurdu.

Berlin, Hamburg, Köln, Rostock, Hannover gibi kentlere tren seferlerinin durdurulduğu, ayrıca Berlin’den Amsterdam’a seferlerin de iptal edildiği kaydedildi.

Bremen ve Schleswig-Holstein eyaletlerinin de diğer yerlerle tren bağlantısının kesildiği açıklandı. Olayla ilgili soruşturmayı Federal Polis Dairesi’nin üstlendiği de haber verildi.

Almanya’da hafta sonunun ilk gününde yaşanan olayın, Kırım‘la Rusya‘nın kara ve tren bağlantısını sağlayan köprüde yaşanan patlamayla aynı saatlerde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Rusya ile Almanya arasındaki ‘Kuzey Akım 1’ ve ‘Kuzey Akım 2’ doğalgaz boru hatlarının Danimarka ve İsveç bölümlerindeki 3 yerde basıncın birden düşmesi konusunda sabotaj şüphesinin ağırlık kazanmasının ardından, Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Daha kısa bir süre öncesine kadar hiç aklımızdan geçmeyen her türlü senaryolara hazırlıklı olmalıyız" açıklamasında bulunmuş, petrol ve doğalgaz boru hatlarının yanı sıra, altyapıya yönelik saldırı ve sabotaj tehlikesine de dikkati çekmişti.

İstihbarat kaynaklarından alınan haberlerde, ülkedeki önemli sanayi kuruluşlarına, kritik alt yapılara dönük olası saldırı ve sabotajları engellemek için önlemlerin artırılmaya başlandığı ileri sürüldü.

Federal İçişleri Bakanlığı da Almanya genelinde altyapının güvenliği için önlemlerin artırıldığını doğruladı.