Politika

Erdoğan: Faiz inmeye devam edecek

Erdoğan, "Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir" dedi.
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Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan
türkiye Recep Tayyip Erdoğan Faiz Balıkesir

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Konuşmasında yeni 'faiz' mesajını veren Erdoğan şunları söyledi:

"Bu kardeşiniz, bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin. Yatırımcı gelsin, bizim devlet bankalarından kredi talebinde bulunsun. Onları faize ezdirmeyeceğiz. Yatırım yüksek faizle olmaz. Onun için de düşük faiz."

Açıklamasında 6’lı masaya ilişkin konuşan Erdoğan, "Onlar daha adaylarını tespit edemediler" diyerek şöyle devam etti:

"Şu anda biz göreve geldiğimizde 30 milyar dolarlık bir ihracatımız varken, bugün artık 250 milyar dolara yaslandık. Burası kasaba devleti değil, burası Türkiye. Çalışacağız üreteceğiz istihdam sağlayacağız ve ihracatımızı bununla patlatacağız. 6'lı masa ihracat rakamlarından anlamaz, onlar daha adayını tespit edemedi. Tüm bu yatırımların şehrimize hayırlı bereketli olmasını diliyorum. Balıkesir'imizin nereden nereye geldiğini ifade edebilmek için son 20 yılda şehrimize kazandırdığımız eserleri sizlere hatırlatmak istiyorum. 20 yılda 50 milyar lira tutarında yatırım yaptık."

Açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, "15 seçimdir, seçim kazanamayan bu Bay Kemal'e benim milletim inanmadığı için bu yolu açmıyor. Bundan sonra da Allah'ın izniyle açmayacak" dedi.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

"Katıldığımız her toplantıda asırlık sorunların çözümü haline gelen reformları açıklıyoruz" diyen Erdoğan, "En büyük sorunumuz, geçtiğimiz Aralık ayından itibaren malum yükselişe geçen enflasyonun insanlarımızın günlük hayatında yol açtığı sıkıntılardır. Yüksek enflasyon tüm dünyanın sorunudur. Avrupa ve ABD'de yaşayan yakınlarınıza telefon açıp enflasyonun yansımalarını sorun. Gerçek tabloyu onlar size anlatacaktır" ifadelerini kullandı.

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