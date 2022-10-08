Halbusi’den Irak’ın egemenliği için uluslararası destek talebi

ERBİL (K24)

Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, bugün yaptığı açıklamada, Irak'ın Uluslararası Parlamenterler Birliği (IPU) toplantılarına katılacağını söyledi.

IPU toplantılarında acil uluslararası destek talebinde bulunacaklarını belirten Halbusi, Irak’ın egemenliğini korumak ve ülke topraklarına yönelik yabancı saldırıların önlenmesi için yardım isteyeceklerini kaydetti.

Halbusi ayrıca, Irak’ın içişlerine karışmayı önlemek için de uluslararası garanti talep edecekleri vurgusunu yaptı.

1889 yılından kurulan Uluslararası Parlamenterler Birliği (IPU), 170 üyeli parlamentoya sahip.

IPU, Lahey Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler'in kurulması gibi birçok küresel meselede önemli bir rol sahiptir.