Politika

Halbusi’den Irak’ın egemenliği için uluslararası destek talebi

Irak Parlamentosu Başkanı, ülke egemenliğini korumak için Uluslararası Parlamenterler Birliği’ne başvuracaklarını açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Muhammed Halbusi Uluslararası Parlamenterler Birliği IPU

ERBİL (K24)

Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, bugün yaptığı açıklamada, Irak'ın Uluslararası Parlamenterler Birliği (IPU) toplantılarına katılacağını söyledi.

IPU toplantılarında acil uluslararası destek talebinde bulunacaklarını belirten Halbusi, Irak’ın egemenliğini korumak ve ülke topraklarına yönelik yabancı saldırıların önlenmesi için yardım isteyeceklerini kaydetti.

Halbusi ayrıca, Irak’ın içişlerine karışmayı önlemek için de uluslararası garanti talep edecekleri vurgusunu yaptı. 

1889 yılından kurulan Uluslararası Parlamenterler Birliği (IPU), 170 üyeli parlamentoya sahip.

IPU, Lahey Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler'in kurulması gibi birçok küresel meselede önemli bir rol sahiptir.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv