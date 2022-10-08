Politika

Reber Ahmed: Cumhurbaşkanı olacak kişi Kürtlerin çıkarlarını temsil etmeli

KDP’nin Irak Cumhurbaşkanı adayı Reber Ahmed, Irak Cumhurbaşkanlığı makamının Kürtlerin hakkı olduğunu ifade ederek, cumhurbaşkanı olacak kişinin Kürtlerin çıkarlarını temsil etmesi gerektiğini söyledi.
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kürdistan Reber Ahmed cumhurbaşkanı adayı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı ve KDP’nin Irak Cumhurbaşkanı Adayı Reber Ahmed, Başkent Erbil’de düzenlenen Ortadoğu’da Kürt Sorunu Forumu’nda Irak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuştu.

Ahmed, “Irak Cumhurbaşkanlığı için Kürdistan Parlamentosu'nda bir Kürt adayın seçilmesi bazı partiler için utanç vericiyse, biz 2014'te yaptığımız gibi, Irak Parlamentosu’nda Kürdistan fraksiyonları arasındaki sorunu çözmeye hazırız" dedi.

Ahmed, “Cumhurbaşkanı olacak kişi bu görevi neye dayanarak alacağını düşünmeli. Kürt değilse Irak'ın mevcut sistemi çerçevesinde bu görevi alamaz” ifadelerine yer verdi.

Irak Cumhurbaşkanlığı makamının Kürtleri bir araya getirme noktası olması gerektiğini belirten Ahmed, ancak bu konuya Kürt olmayan bir dış etkenin girmesinin bu makam için sorun yarattığını hatırlattı.

Konuşmasında Irak Anayasası’nın olduğu gibi uygulanmadığını kaydeden Ahmed, Irak'ta sistemin başarılı olmasını isteyen tarafların anayasayı olduğu gibi uygulanması gerektiğini belirtti.

Ahmed konuşmasında ayrıca, Irak'taki mevcut siyasi sistemin halkı temsil etmediğini söyledi.

Ahmed son olarak, "Cumhurbaşkanı doğru rolünü bulursa, Irak'ın bağımsızlığını koruyabilir. Siyasi kararlar Iraklıların elinde olmalı. Ancak Irak'ın dışında başka çıkarlar temsil edilirse o zaman bu yönetim ülke, bölge ve dünya için bir istikrar unsuru olamaz” şeklinde konuştu.

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