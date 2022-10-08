Diyarbakır ve Van’da kadın avukatlar Jina Emini için saçlarını kesti

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Diyarbakır Barosu, 48’inci Olağan Genel Kurulu, Sezai Karakoç Kültür Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Kongre, kadın avukatların İran’da ahlak polisi tarafından katledilen Jina (Mahsa) Emini için yaptığı destek eylemi ile başladı.

Sahneye çıkan kadın avukatlar, 'Jin Jîyan Azadi’ sloganları eşliğinde saçlarını kesti.

Kadın avukatlar ayrıca Kürtçe ve Türkçe açıklama yaptı.

Van Barosu’nun 28'inci Olağan Genel Kurulu’nda da aynı durum yaşandı.

Baro üyesi kadın avukatlar, 22 yaşındaki Jina (Mahsa) Emini'nin ölümünü protesto ederek saçlarını kesti.

Kadınlar adına kısa bir açıklama yapan avukat Ebru Demirtepe, İran’da ahlak polisi tarafından başörtüsü kurullarına uymadığı bahanesiyle katledilen Jina Emini’nin öldürülmesini kınadıklarını ve şu an için İran’da Jina Emini ve özgürlükleri için sokaklara inerek İran devletinin baskıcı politikalarına karşı mücadele eden kadınların özgürlük mücadelesini selamladıklarını söyledi.