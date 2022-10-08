İran'da kadın göstericilerden Reisi'ye 'kaybol' sloganı

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Tahran’da Jina (Mahsa) Emini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle patlak veren protestolar dördüncü haftasında devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Reisi El Zehra Üniversitesi'ni ziyaret ederek burada öğretim görevlileri ve öğrencilere seslendi.

Konuşması sırasında göstericileri sineklere benzeten Reisi, "Üniversitelerde şeytani hedeflerine başarabileceklerini sanıyorlar ama bunu başaramayacaklar," ifadelerini kullandı.

Muhalif göstericilerin sosyal medya hesaplarına koydukları görüntülerde ise kadınların "Reisi kaybol", "Mollalar kaybolun" sloganları attığı görüldü.

Geniş güvenlik önlemleri alınan başkent Tahran'da son günlerde sokak eylemleri yerini daha çok üniversite ve liselerde gösterilere bırakmıştı. Ancak protestocuların bugün yeniden meydanlara çıkmak için yaptığı çağrılar karşılık buldu ve gösteriler öğle saatlerinde tekrar başladı.

Veliasr, Cumhuri, Şerif Metro ve Keşaverz caddeleri, Danışcu Parkı, İnkılap Meydanı çevresi ve şehrin birçok bölgesinde eş zamanlı gösteriler düzenlendi.

Yönetim karşıtı sloganlar atan gruplara göz yaşartıcı gaz ve coplu müdahalede bulunan güvenlik güçlerinin plastik mermi kullandığı da görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Harezmi Üniversitesinin Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde bulunan yerleşkesinin önünde öğrenciler eylem yaptı. Aynı saatlerde Zehra Üniversitesi öğrencilerinin de gösteri düzenlediği aktarıldı.

SINE’DE 1 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Doğu Kürdistan’ın Sine, Seqiz ve Bokan kentlerinde esnaf kepenk açmazken, İran’ın Meşhed, İsfahan, Kerec ve Qezwin kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

Sine’de bir vatandaşın, otomobilinde olduğu sırada mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Olayın ardından Sine’de halk sokaklara döküldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde görgü tanıkları, bir sürücünün korna çaldığı için güvenlik güçleri tarafından ateş açıldığını ve sürücünün, başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdiğini söylüyor.

JİNA EMİNİ PROTESTOLARI

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina (Mahsa) Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Doğu Kürdistan'ın (Rojhilat) Seqiz kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, 24 Eylül'de, şiddete dönüşen gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise ülke genelindeki gösterilerde 154 kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürmüştü. Olaylarda binlerce kişinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.

İran Adli Tıp Kurumu’nun açıkladığı otopsi raporunda Jina Emini’nin şiddet görmediği iddia edilse de Emini ailesi, kızlarının herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını ve gördüğü işkence nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtiyor.Devrim muhafızlarına yakın yarı resmi Fars haber ajansı ise Kurdistan bölgesi Emniyet Müdürünün göstericiler üzerinde gerçek mermi kullanıldığı iddialarını yalanladığını aktardı.