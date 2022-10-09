Politika

CHP lideri Kılıçdaroğlu ABD'ye gidiyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bugün ABD'ye gideceği belirtildi.
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Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu
türkiye Kemal Kılıçdaroğlu CHP ABD

HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Teknolojik ve bilimsel gelişmelere yönelik görüş alışverişleri için 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye ziyarette bulunacak.

Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki ilk durağı Boston olacak.

Kılıçdaroğlu, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard Üniversitesindeki programlara katılacak.

Ardından Washington'a geçerek sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek.

CHP'den yapılan açıklamada ziyarette insanlığın ortak değerleri ile teknolojik ve bilimsel gelişmelere yönelik görüş alışverişlerinde bulunulacağı belirtildi.

13 Ekim'de Türkiye'ye dönecek olan Kılıçdaroğlu'na aralarında Parti sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin de olduğu bir heyet eşlik ediyor.

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