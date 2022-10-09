Politika

Kürdistan Parlamentosu bombalanan bölgelere heyet gönderiyor

Kürdistan Parlamentosu, sık sık bombalanan sınır bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere yarın bir heyet gönderiyor.
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kürdistan Kürdistan Parlamentosu hava saldırıları sınır

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Parlamentosu Peşmerge İşleri Komisyonu Başkanı Osman Sidari, bir süredir komşu ülkelerden Kürdistan Bölgesi topraklarına saldırılar düzenlendiğini anımsatarak, bölgedeki çiftçilerin bundan büyük zarar gördüğünü söyledi.

Osman Sidari, “Peşmerge İşleri Komisyonu ve bazı milletvekilleriyle birlikte bölgede incelemelerde bulunmak üzere Parlamento tarafından görevlendirildik” dedi.

Erbil’in sınır bölgelerinden olan Balekayeti ve Bradost’u ziyaret edeceklerini ve bölgedeki idari yetkililerle görüşeceklerini kaydeden Sidari, “Saldırıların durması için çözümün ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Ayrıca çiftçilerin uğradığı zararlarla ilgili de bir rapor hazırlayıp Parlamento Başkanlığına sunacağız” ifadelerini kullandı.

Yarın bölgede ziyarette bulunacak olan heyet, Soran Bağımsız İdaresi yönetimiyle bir araya gelecek.

Sidari, “Parlamento Başkanlığına raporumuzu sunduktan sonra sınır bölgelerine yönelik saldırılarla ilgili özel bir oturum yapılması talebinde bulunacağız” dedi.

İran ve Türkiye tarafından Kürdistan Bölgesi’nin sınır bölgeleri sık sık top ve hava saldırılarıyla vuruluyor.

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