Doğu Kürdistanlı din hocalarından göstericilere destek, İran yönetimine tepki

ERBİL (K24)

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) kent, kasaba ve köylerinde görevli 266 din hocası tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada Jina Emini isimli Kürt kadının polis şiddeti sonrası ölümünün ardından başlayan gösterilerin haklı taleplerle düzenlendiği bildirildi.

“Geçtiğimiz hafta ve günlerde, ezilen milyonlarca vatandaşın düşünce volkanının patlamasına tanıklık ettik. Bu ezilmişlik kaynağını, onlarca yıl boyunca devam eden ihmal, taleplerin duyulmaması, inanç, insan ve yasal taleplerden alıyor” denilen açıklamada şunları belirtildi:

“Din ve ulusun derdinde olanlar, yıllardır farklı şekillerde yetkililere şunu anlatmaya çalışmışlardır: Mülk kafirin yanına kalır, zalimin yanına kalmaz.

Gurbette gördüğü zulüm sonucu yaşamını yitiren Kürt kızı Jina Emini’nin, toplumsal polisin eliyle yaşanan ölümü, muktedirlerin siyasetinden rahatsız on milyonlarca İranlının beynindeki cephaneliğin içine düşen bir kıvılcımdı.”

Yönetime yolsuzluk, rüşvet, ideolojik dayatmalar, işsizlik, liyakatsizlik, keyfi atamalar, gençlerin göç etmesine karşı kayıtsızlık gibi eleştirilerin yöneltildiği açıklamada, anayasanın çok sayıda maddesinin uygulanmaması, yasadışı müdahaleler ve dine aykırı uygulamalarla halkın yaşamının iyice zorlaştırıldığı vurgulandı.

Bütün bu uygulamaların halkta bir patlamaya neden olduğu belirtilen açıklamada, İranlı gençlerin barışçıl ve yasal gösterilerine şiddetle karşılık verildiğine işaret edildi.

Açıklamada, anayasanın 27’nci maddesine göre gösterilerin yasal bir hak olduğu ancak farklı bahanelerle halkın bu hakkının önüne geçildiği ve Zahidan kentindeki bir camide sadece birkaç dakika içinde 80 Sünni Beluç’un öldürüldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Açıklamada devamla şu ifadelere yer verildi:

“İran halkı herhangi bir din ve inanca mensup Kürt, Beluç ve Araplardan Türk ve Farslara kadar, hükümet yetkililerinden şu sorunun yanıtını istiyor: ‘Hangi günahtan dolayı öldürdün?’ Hakikaten, bütün o masum insanlar hangi suç ve ihlalden dolayı öldürüldü?

Kürt bölgelerinde yaşayan Sünni hocalar olarak halkın meşru ve yasal gösterilerine tam destek veriyor, göstericilere yönelik şiddet, tutuklama ve cinayetleri şiddetle kınıyoruz. Dua ve umut ediyoruz ki yüce bir mertebeye ulaşsınlar. Ailelerinin acılarını paylaşıyor, zulmedilen cesur İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz.

Ayrıca bir kez daha İran halkının tamamının inanç ve yasal taleplerine destek verdiğimizi vurguluyoruz.

Yetkililerden, siyaset ve tutumlarını gözden geçirmelerini talep ediyor, en kısa zamanda tutuklanan kişileri serbest bırakıp İran halkının taleplerine kulak vermelerini istiyoruz.”