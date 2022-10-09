EURO 2024’te kuralar çekildi: İşte oluşan gruplar
HABER MERKEZİ
Gruplarını ilk ikide bitiren takımlar şampiyonaya katılacak
Grup maçlarının tamamlanmasın ardından ilk iki sırayı alan ekipler doğrudan finallere katılacak.
Şampiyonaya kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te belirlenecek. UEFA Uluslar Ligi Play-Off maçları sonrasında katılan takımlar kesinleşmiş olacak.
53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup bulunuyor. Bu grupların 7'si 5, 3'ü 6 takımdan oluştu. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak.
Ev sahibi Almanya doğrudan finallere katılacağı için kura çekiminde yer almadı.
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya, elemelere katılamadı.
İLK MAÇLAR MART AYINDA
Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşmasının ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.
GRUPLAR
Kura çekimi sonrasında gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Kıbrıs Rum Kesimi
B Grubu: Hollanda, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan, Cebelitarık
C Grubu: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta
D Grubu: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya
E Grubu: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, MoldovaF Grubu: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya
G Grubu: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya
H Grubu: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino
I Grubu: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra
J Grubu: Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihteştayn