Başkan Barzani, Almanya’nın Bağdat Büyükelçisi’ni kabul etti

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Almanya'nın Bağdat Büyükelçisi Martin Jaeger'i Selahaddin'deki konutunda kabul etti.

Almanya'nın Erbil Başkonsolosu Klaus Streicher'in de hazır bulunduğu görüşmede, Irak'taki siyasi durum ve siyasi krizin aşılmasına yönelik adımlar ele alındı.

Görüşmede, İran’ın Kürdistan Bölgesi'ne yönelik ve sivilleri hedef alan saldırıları kınayan Alman Büyükelçi, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerine büyük önem verdiğini söyledi.

Ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ticaret başta olmak üzere ilişkileri geliştirmek istediğini ifade eden Jaeger, ayrıca Almanya’nın Kürdistan Bölgesi'nin haklarını anayasa çerçevesinde desteklediğini vurguladı.

Başkan Barzani Kürtler, Sünniler ve Koordinasyon Çerçevesi tarafından hazırlanan taslağın anayasaya uygun olduğunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca iklim değişikliği ve küresel su kriziyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.