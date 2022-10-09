3 ilde HDP eylemine polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

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PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkarılmasıyla başlayan sürecin 24’üncü yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Özgürlük Yürüyüşü" düzenlenmek istendi.

Yürüyüşe yönelik polis müdahalesinde, en az 20 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL VE DİYARBAKIR’DA GÖZALTILAR VAR

Taksim Tünel Meydanı’nda yapılmak istenen “Komploya, tecrite, zindanlardaki işkence sistemine ve hasta tutsakların ölüme terk edilmesine karşı özgürlüğe yürüyoruz” eylemine polis engel oldu.

İstiklal Caddesinde yürüyüş yapan HDP Milletvekilleri Ömer Öcalan ve çok sayıda kişi çembere alındı. Kısa süre sonra polis gözaltı aracını İstiklal Caddesi’ne getirdi ve abluka altındakileri gözaltına almaya başladı.

Öte yandan Diyarbakır’da HDP İl Eş Başkanları Zeyad Ceylan ve Gülistan Atasoy ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eş Başkanı Hayrettin Altun’un da gözaltına alındığı belirtildi.