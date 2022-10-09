Başbakan’dan din alimlerine ‘adaletsizlikle mücadele’ çağrısı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil’de İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in doğum günü vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

Başbakan, İslam alimlerinden topluma öncülük etmelerini ve hiçbir şahıs, grup ve tarafın dini siyasi gündem için kullanmalarına engel olmasını istedi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki birlikte yaşam kültürüne dikkat çeken Başbakan, “Din insanın Allah’a karşı dürüst olmasıdır” dedi.

İslam alimlerinin topluma tavsiye ve nasihatlerde bulunmaya devam etmesi gerektiğini belirten Başbakan, alimlere adaletsizlikle mücadele çağrısında bulundu.

Başbakan, “Hz. Muhammed’in (S.A.V) hayatın baktığımızda, İslam Peygamberinin dünyada adaleti sağladığını görürüz” ifadelerini kullandı.

Dinin siyasi amaçlar ve gündemler için kullanılmaması ve din alimlerinin bunu engelleme çabası içerisinde olması gerektiğini vurgulayan Başbakan, hükümetin farklı din ve mezheplere hizmet etmeye devam edeceğini dile getirdi.