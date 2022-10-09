Politika

İran: Gösterilerde gözaltına alınanlar yargılanana kadar serbest bırakılmayacak

İran'da Jina Emini protestoları sürerken bundan sonra gösterilerde gözaltına alınanların yargılanana kadar serbest bırakılmayacağı açıklandı.
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İran İran Jina Emini protestolar gözaltılar

HABER MERKEZİ

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, İçişleri Bakanı'nın Güvenlik ve Emniyetten Sorumlu Yardımcısı Mecit Mirahmedi, ülkede devam eden gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mirahmedi, "Bugünden itibaren ayaklanma mahallinde gözaltına alınanlar yargılanana kadar hiçbir şekilde serbest bırakılmayacak" ifadelerini kullandı.

Yargılamaların hızlı bir şekilde sonuçlandırılacağını söyleyen Mirahmedi, sert ve caydırıcı cezaların verileceğini kaydetti.

Mirahmedi ayrıca dün Tahran ve Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Sine şehirleri dışında ülke genelinde huzur ve güvenliğin hakim olduğunu söyledi.

JİNA EMİNİ PROTESTOLARI

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra gördüğü işkeneceler sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Rojhilat’ın Seqizız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, birçok kentie yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, 24 Eylül'de, şiddete dönüşen gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise ülke genelindeki gösterilerde 154 kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürmüştü.

Olaylarda binlerce kişinin gözaltına alındığı belirtilirken İranlı makamlar resmi bir rakam vermemekle birlikte gözaltına alınan birçok kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

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