Almanya: Peşmerge'nin reform sürecini destelemeye devam edeceğiz

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Almanya'nın Erbil Başkonsolosu Klaus Streicher, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ve Irak’la ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Irak’ta siyasi krizin aşılması gerektiğini belirten Klaus Streicher, krizin aşılması konusunda tüm tarafların fikirlerini önemsediklerini ifade etti.

Bugün Başkan Mesud Barzani ile gerçekleştirdikleri görüşmeye atıfta bulunan Klaus Streicher, “Başkan Barzani ile Irak’ta yeni hükümetin kurulmasıyla düşüncelerimizi dile getirdik” dedi.

İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarını şiddetle kınadıklarını yineleyen Almanya Başkonsolosu, Irak’ın egemenliğine yönelik her tehdide karşı olduklarını vurguladı.

Ülkesinin yeni hükümet kabinesinin parlamentoya Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki askeri misyonunun uzatılması talebinde bulunduğunu belirten Streicher, bunun Peşmerge ve Iraklı güçlerin eğitimini kapsadığını söyledi.

Peşmerge Bakanlığı’nın reform sürecine yönelik desteğini ifaden Streicher, sürecin tamamlanması için tüm tarafları teşvik ettiklerini belirtti.

Reform sürecinde iyi sonuçlar elde edildiğini vurgulayan Streicher, Kürdistan bölgesi Hükümeti’nin sürece büyük bir destek verdiğini dile getirdi.

Ülkesinin Peşmerge Güçleri ve Iraklı güçlere yardım ederek iyi bir iş yaptığını belirten Streicher, Almanya’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki göçmenleri desteklemeyi sürdüreceğini de sözlerine ekledi.