Ukrayna’da hava saldırısı uyarısı: Maç yarıda kaldı, futbolcular sığınaklara kaçtı

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Ukrayna Ligi 6. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelen Dinamo Kiev ile Rukh Lviv maçı 80. dakikada durdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dinamo Kiev takımı, Ukrayna Premier Lig'de Lviv kentinde oynanan Dinamo Kiev ile Ruh Lviv arasındaki maçın 80. dakikada hava saldırısı uyarısı nedeniyle yarıda kaldığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle yapılan hava saldırısı uyarısı sonrası iki takım oyuncularının sığınaklara gittiği karşılaşmada, Dinamo Kiev'in Buyalskiy'in golleriyle 2-0 üstünlüğü vardı.

Karşılaşmanın ne zaman devam edeceğiyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.