İstanbul’da patlama: 3 kişi hayatını kaybetti

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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta bir binada patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, binada soğutma çalışması başlattı.

Yanan binadan yaralı olarak çıkarılan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.''

İMAMOĞLU: DOĞALGAZ KAYNAKLI DEĞİL, EMNİYET RAPORUYLA NETLEŞECEK

Daha sonra açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise patlamanın kaynağının doğalgaz olmadığını söyledi. İmamoğlu Twitter'dan şu paylaşımı yaptı: "İstanbul Fikirtepe’deki 3 katlı binada patlama nedeniyle çıkan yangın kontrol altına alındı. İlk tespitlerimize göre patlama doğalgaz kaynaklı değil. Maalesef yangında can kaybı da var. Olayın nedeni Emniyet Teşkilatımızın raporu ile netleşecek."

İGDAŞ: PATLAMA OLAN DAİREDE DOĞALGAZ BAĞLANTISI YOK

İmamoğlu'nun ardından İGDAŞ'tan da patlamayla ilgili açıklama geldi.

İBB Basın Danışmanı Murat Ongun, İGDAŞ'ın açıklamasını Twitter'dan paylaştı:

"İGDAŞ: Patlama olan dairede doğalgaz bağlantısı yoktur. Kamuoyunun bilgisine."