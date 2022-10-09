Politika

Diyarbakır Barosu başkanlığına yeniden Nahit Eren seçildi

Diyarbakır Barosu 48’inci Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde başkanlığa ikinci kez Nahit Eren seçildi.
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Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren
Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren
kürdistan Diyarbakır Barosu Nahit Eren başkan

HABER MERKEZİ

Diyarbakır Barosu'nun 48'inci Genel Kurulu toplantısının 2'inci gününde avukatlar yeni baro başkanını seçmek için oy kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür Kongre Merkezi’nde yapılan seçimlerde 2 bin 49 avukatın oy kullandı.

Başkanlık için Nahit Eren, Muhsin Oğurgül ve Cengiz Baysal yarıştı.

Muhlis Oğurgül 656, Cengiz Baysal 32 oy aldı. 872 oy alan Nahit Eren tekrar Diyarbakır Barosu Başkanlığına seçildi.

Nahit Eren , seçildikten sonra Twitter’dan yapığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İnsan hakları mücadelesine ve toplumsal meselelerimizin çözümüne dair daha yapacaklarımız var demiştik. Bu onurlu görevi bize yeniden tevdi eden Diyarbakır Barosuna teşekkür ediyorum.”

Kongrenin ilk gününde, kadın avukatlar, İran'da “ahlak polisi” tarafından katledilen Jina Emini protestolarına destek için saçlarını kesti.

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