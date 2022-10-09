K24 Genel Müdürü’nden İran medyasına yanıt: Olayları profesyonelce veriyoruz

ERBİL (K24)

İran’daki Jina Emini protestoları dört haftadır devam ederken, İran’ın resmi medyası, Kurdistan24’ün protestocuları desteklediğini ileri sürdü.

K24’te yayınlanan Haber Odası’na katılan K24 Genel Genel Müdürü Ahmed Zaweteyi, İran’ın resmi medyasına yanıt vererek, “K24 çelişkilerin ve çatışmaların tarafı olmaz, sadece olayları profesyonel bir tarzda aktarır” dedi.

“İşimizin doğası gereği eleştirilere yoğunlaşıyoruz” diyen Ahmed Zaweteyi, “Çevremizde gelişen olayları profesyonel bir şekilde takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İran’daki olaylarla ilgili bazı ölçülerinin olduğunu belirten Zaweteyi, “En önemlisi tarafsız iş yapmak ve ne protestocuların ne de devletin yanında yer almak. Haberlerin doğruluğu da çok önemli. En doğru ve temiz kaynaklardan haber alıyoruz. Olayları küçük göstermek ya da büyütmek için çalışmıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Sadece İran'ın devleti değil, muhalefeti de bizi eleştirdi bu da işimizi profesyonelce yaptığımızın kanıtı” ifadelerini kullanan K24 Genel Müdürü, “Ne devlete ne de protestoculara karşı bir tutumumuz yok. Bilgileri aktarıyoruz, olayları analiz ediyoruz, izleyicilerimiz için değerlendirmeler yapmaları için farklı konukları davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Eleştirilere açık olduklarını vurgulayan Zaweteyi, "İran'da devlet, muhalefet ve medyanın bizim görevimizin habercilik olduğunu anlamasını bekliyoruz" dedi.

K24 çalışanlarının, canlarını tehlikeye atmak pahasına bölge ve dünyadaki haberleri izleyicilere doğru şekilde ulaştırmaya çalıştığını belirten Zaweteyi, bu tutumlarından taviz vermeyeceklerini kaydetti.