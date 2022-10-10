Rapor: Londra’da yaşayan Kürt işçiler sömürüye maruz kalıyor

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Mülteci ve İşçiler Kültürel Birliği’nin (RWCA) raporuna göre yüzlerce işçi düşük maaş aldıklarını, tatil ya da hastalık izni kullanamadıklarını aktardı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Kürt işçi Taner Ölmez, İngiltere’ye üç yıl önce taşınmasından beri birçok iş değiştirdiğini, bir işte haftalık sadece 320 sterline altı gün ve günde 12 saat çalıştığını anlattı:

“Tatilde ödeme alabileceğimize dair bir bilgi yok, gelmeyince paramı da alamıyordum.”

Ölmez, Londra’da çok sayıda kişinin aynı durumda olduğunu vurguladı.

Rapor kapsamında görüşülen yüzlerce işçinin büyük bir çoğunluğu ek mesai ücreti almadan saatlerce fazladan çalıştıklarını, işyerinde zorbalıkla karşılaştıklarını belirtti.

“ÇOCUĞUM DOĞUNCA İZİN ALAMADIM”

Kuruma konuşan bir işçi, iş bulmanın zor olmasından ötürü bu durumun bir kısırdöngüye dönüştüğünü aktardı: “Yıllık iznime çıktığımda param ödenmiyor. Çocuğumun doğduğunu söyledim, bunun için bile işten bir gün izin alamadım.”

İşçilerin üçte biri yasa dışı çalıştıklarını aktarırken RWCA bu durumun sömürüyü katladığını vurguladı.

RWCA’nın başında bulunan İbrahim Avcıl, Kürt ve Türk işçilerin bu kadar olağandışı koşullarda çalıştıklarını öğrenmekten ötürü şoke olduklarını dile getirdi: “Bunların İngiltere’de değil ancak bir üçüncü dünya ülkesinde olacağını düşünürsünüz, ancak öyle değil.”

Rapor, işçilerin haklarının uygulanması için yürürlüğün işlerlik kazanması, çalışanlar ve işverenler için eğitim, Londra’da yaşayan farklı etnik kimlikteki işçiler için her dilde kaynak sağlanması, sömürüyü şikayet eden işçiler için koruma gibi farklı önlemlerin alınmasını tavsiye etti.