Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlamalar

HABER MERKEZİ

Kiev Belediye Başkanı Klitschko, Kiev merkezinde birden fazla patlama olduğunu duyurdu.

Kentte arka arkaya patlamalar olduğu, çok sayıda binadan duman yükseldiği belirtildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Telegram uygulamasında "Başkentin merkezinde, Shevchenskivskyi bölgesinde birkaç patlama meydana geldi" dedi.

Klitschko, yaptığı açıklamada, "Hava alarmı dolayısıyla tehdit devam ediyor. Başkentin tüm sakinleri alarm sırasında sığınaklarda kalmalı. Kiev'in merkezi caddeleri kolluk kuvvetleri tarafından trafiğe kapatıldı, kurtarma hizmetleri çalışıyor" dedi.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Kiev çevresinde en az dört patlama sesinin duyulduğu belirtildi.

Şehir merkezinde bir noktadan dumanların yükseldiği bildirildi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ofisi de bu bölgede bulunuyor.

Öte yandan Ukrayna basınında, sabah saatlerinde Kiev, Lviv, Dnipro şehirlerine saldırılar düzenlendiği haberleri yer aldı.