Ronaldo 700’üncü golünü attı

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Goodison Park Stadı’ndaki 10’uncu hafta maçında, ev sahibi ekip 5’inci dakikada Alexander Chuka Iwobi’nin golü ile 1-0 öne geçti. Manchester United, 15’inci dakikada Antony’nin golü ile beraberliği yakaladı.

Maçın 29’uncu dakikasında Anthony Martial’ın sakatlığı sonrası oyuna giren Ronaldo, 44’üncü dakikada attığı gol ile kulüp kariyerinde 700’üncü golünü kaydetti.

Yıldız oyuncu, bu gol ile aynı zamanda kulüp kariyerindeki 700’üncü golüne ulaştı.

Bu gollerin 450’sini Real Madrid, 144’ü Manchester United, 101’ini Juventus ve 5’ini de Sporting formasıyla kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester United, 15 puana ulaşırken Everton, 10 puanda kaldı.