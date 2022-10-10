Politika

Rusya'da savaş uçağı düştü

Rusya'nın Rostov bölgesinde Su-24 tipi savaş uçağı, eğitim uçuşu yaptıktan sonra iniş sırasında düştü.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Su-24 tipi savaş uçağı Rusya Savaş uçağı

HABER MERKEZİ

Rusya'nın Rostov bölgesinde Su-24 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu yaptıktan sonra düştüğü bildirildi.

Rusya Güney Askeri Bölgesinin basın servisinden yapılan açıklamada, Su-24 tipi savaş uçağının, Rostov bölgesinde eğitim uçuşu yaptıktan sonra iniş esnasında ıssız bir yere düştüğü belirtildi.

Mürettebatın fırlatma koltuğuyla uçaktan sağ kurtulduğu kaydedilen açıklamada, ilk belirlemelere göre uçağın düşmesine teknik bir arızanın neden olduğu bilgisi yer aldı.

Açıklamada, uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı ifade edildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv