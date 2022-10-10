Rojava’da 3 bölgeye top saldırısı

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Türkiye destekli silahlı grupların Ayn İsa ve Girê Spî köyleri ile Zirkan beldesine yönelik top saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Gözlemevi, Ayn İsa ve köylerine 60'tan fazla top mermisinin isabet etmesi sonucu bölgede maddi hasarın meydana geldiğini duyurdu.

Açıklamada, Girê Spî ve Zerkan beldesine yönelik çok sayıda top mermisinin isabet ettiği fakat meydana gelen hasara ilişkin net bilgiye ulaşılamadığı kaydedildi.

Bir süredir Türkiye'nin Rojava’ya ve Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrol ettiği bölgelere yönelik saldırıları artmış durumda.