BM: Irak’ın fazla zamanı yok

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Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), Irak Parlamentosu seçimlerinin birinci yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Iraklılar bir yıl önce ülkelerine yeni bir gelecek umuduyla sandık başına gitti. Seçimler halkın baskısı sonucu büyük zorluklarla gerçekleştirildi. Fakat ülke genelinde yüzlerce Iraklı gencin öldürüldüğü ve binlercesinin yaralandığı gösterilerle sonuçlandı.”

Zaman ilerledikçe Irak’ta krizin büyüdüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Bugün Irak’ın fazla zamanı yok. Uzun vadeli kriz bir istikrarsızlık işaretidir ve son olaylar vatandaşların yaşamlarına yönelik bir tehdit olduğunun göstergesidir. Bunun için 2023 bütçesi yıl bitmeden onaylanması çok önemli" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, geçtiğimiz aylarda tüm taraflarca siyasi istikrar için kararlı çabalar gösterildiğine ancak sonuç alınamadığına ve artık siyasi tarafların sorumluluk alıp söylediklerini eyleme bağlama zamanının geldiği vurgusu yapıldı.

UNAMI açıklamasında ayrıca, yetkili bir hükümetin kurulması için Irak’taki tüm taraflara diyalog ve koşulsuz anlaşma çağrısında bulundu.