‘Kürdistan Bölgesi bölgesel sorunlarda etken olmayacak’

ERBİL (K24)

İran’da bir kısım medyanın, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve medyasını İran İslam Cumhuriyeti karşıtı olaylarda taraf tutmakla suçlamasına yanıt veren Kürdistan Bölgesi Kültür ve Gençlik Bakanlığı, iddiaları kesin bir dille reddetti.

K24’e konuşan Kültür ve Gençlik Bakanlığı Müsteşarı Salar Osman, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti hiçbir zaman taraf tutmamış, daima tüm taraflar arasında diyalog kurulması için yönetim bilinciyle hareket etmiştir” dedi.

İran muhalefeti taraflarının, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden önce Irak’ta varlık gösterdiğini belirten Salar Osman, “Kürdistan Bölgesi hiçbir muhalefet için bir sığınak olmamıştır ve savaşa da kesinlikle karşıdır. Ayrıca bölgede, sorunlarda etken olmak da istememektedir” diye konuştu.

Kürdistan halkı ve siyasi liderliği, İran İslam Cumhuriyeti’nin 1991’deki Büyük Göç’teki yardımlarını unutmamakla beraber, Kürdistan Bölgesi topraklarının çekişmelere sahne olmaması talebinde bulunuyor zira bu durumda en büyük zararı siviller görüyor.

Gazeteciler Sendikası da Kürdistan Bölgesi medyasının, olayları tarafsız ve mesleki kurallar çerçevesinde aktardığını bildirdi.

K24’e konuşan Gazeteciler Sendikası Başkanı Azad Heme Emin, “Kürdistan Bölgesi medyası, bu olaylarda hiçbir şekilde taraf olmamıştır. Kürdistan Bölgesi medyasının iki sorumluluğu var: Birincisi Kürdistan Bölgesi’ni korumak, ikincisi bilgileri aktarmak. Sendika olarak tüm medya kuruluşlarıyla ilişkimiz var. Kürdistan Bölgesi medyasının önemli bir tecrübesi var ve profesyonel bir şekilde çalışmayı başarmıştır” ifadelerini kullandı.

İran’da bir kısım medyanın servis ettiği haberlerde Kurdistan24’ün de adı anılarak, özellikle de İran İslam Cumhuriyeti tarafından iki hafta önce Kürdistan Bölgesi’ne yönelik füze saldırılarından sonra, olaylarda taraf tutmakla suçlandı.

Suçlamalara yanıt veren Kurdistan24 Genel Müdürü Ahmed Zaweteyi de “Bölge ve dünyadaki olayları profesyonelce veriyoruz” dedi.