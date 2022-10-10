Politika

ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına: Ülkeyi terk edin

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği, vatandaşlarına Ukrayna’yı derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.
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dünya Kiev Ukrayna Rusya ABD vatandaşları

HABER MERKEZİ

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna çapında füze saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi.

Rusya’nın, Kiev başta olmak üzere şehirdeki çok sayıda altyapı ve kamu binasına saldırdığı bilgisine yer verilen açıklamada, saldırıların sivillerin hayatına yönelik de tehdit oluşturduğuna işaret edildi.

Açıklamada, “ABD vatandaşları, bulundukları yerde güvenli bir yere sığınmalı ve güvenli olduğunda mevcut kara ulaşımı seçeneklerini kullanarak derhal Ukrayna'dan ayrılmalıdır” ifadesine yer verildi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, bugün Rusya’nın Kiev’e yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 8 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

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