Politika

İran: Gösterilerde 24 güvenlik gücü mensubu hayatını kaybetti

İran’da yaşanan gösterilerde şimdiye kadar 24 güvenlik gücü mensubunun öldüğü açıklandı.
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İran İran Jina Emini proteso

HABER MERKEZİ

İran resmi haber ajansı İRNA’nın haberine göre ülke çapında 3 haftadır devam eden gösterilerde 2’si üst düzey olmak üzere 24 güvenlik gücü (Besic ve polis) mensubu hayatını kaybetti.

Öldürülen üst düzey görevlilerin Zahidan ve Meriwan (Doğu Kürdistan) nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Haberde, “O güvenlik güçleri silahsızdı ve fitneciler tarafından öldürüldüler” ifadesi kullanılırken, sosyal medyada paylaşılan videolarda ise göstericilere müdahale eden güvenlik güçlerinin silah kullandığı ve bazen hedef gözeterek ateş açtıkları görülüyor.

Habere göre Zahidan’da 6, Tahran’da 4, Rubar Kerim’de 1, Tebriz’de 1, Meşhed’de 1, Şiraz’da 2, Kerec’de 1, Takistan’da 1, Urmiye’de 1, Germsar’da 1, Kum’da 1, Merivan’da 1, Keşm’de 1, Sine’de 1 ve Amul’da 1 güvenlik gücü mensubu öldürüldü.

Tahran’da gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Kürt kadını Jina (Mahsa) Emini’nin ölümü sonrası Doğu Kürdistan ve İran’da başlayan gösteriler devam ediyor. İran insan hakları örgütleri, gösterilerde şimdiye kadar 190 sivilin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

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