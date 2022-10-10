2022 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

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İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan isimleri duyurdu.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, ekonomide Nobel Ödülü'nün "bankalar ve finansal krizler üzerine araştırma yaptıkları için" Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig'e verildiğini açıkladı.

Geçen yıl, ödülün yarısı asgari ücret, göçmenlik ve eğitimin işgücü piyasasını nasıl etkilediğine ilişkin araştırması nedeniyle David Card'a gitmişti. Diğer yarısı Joshua Angrist ve Guido Imbens tarafından geleneksel bilimsel yöntemlere kolayca uymayan konuların nasıl çalışılacağını önerdikleri için paylaşılmıştı.

Nobel ödülleri kapsamında kazananlara 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 900.000 dolar) nakit ödülü 10 Aralık'ta dağıtılacak.

İlk kazananın 1969'da seçildiği Ekonomi ödülü, diğer ödüllerden farklı olarak Alfred Nobel'in 1895 tarihli vasiyetinde değil, onun anısına İsveç merkez bankası tarafından veriliyor.