Neçirvan Barzani ile Almanya Büyükelçisi hükümet kurma çabalarını görüştü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Almanya’nın Bağdat Büyükelçisi Martin Jaeger ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Irak’taki son siyasi gelişmeler, siyasi sürecin rayına girmesi için gösterilen çabalar ve yeni Irak hükümetinin kurulması konuları ele alındı.

Neçirvan Barzani, terörle mücadelede Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne verdiği destek ile Alman güçlerinin buradaki görev süresinin uzatılmasından dolayı Berlin yönetimine teşekkür etti. ayrıca yeni Erbil Başkonsolos Klaus Streicher’e de görevinde başarılar diledi.

İki taraf da Kürdistan Bölgesi - Almanya ilişkilerinin geliştirilmesi ve uluslararası toplum ile dost ülkelerin Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne desteğinin sürmesinin ve Irak’ta vatandaşların taleplerine yanıt verebilecek bir hükümetin kurulmasının önemine vurgu yaptı.

Kürdistan Bölgesi’nin iç durumunun da ele alındığı görüşmede, Erbil - Bağdat ilişkileri, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin komşu ülkelerle ilişkileri ve bölgedeki son gelişmeler de değerlendirildi.