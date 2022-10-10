Politika

Putin: Rusya'ya saldırılar devam ederse cevabımız sert olacak

Putin, Rusya'ya karşı saldırıların devam etmesi durumundan yanıtının sert olacağını söyledi.
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Vladimir Putin
Vladimir Putin
dünya Vladimir Putin Rusya Ukrayna

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamasında bugün Ukrayna'ya gerçekleşen saldırılara yönelik, "Uzun menzilli füzeler bu sabah Ukrayna'nın enerji, askeri ve iletişim tesislerini vurdu" ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna'ya gerçekleşen saldırılara yönelik "Rusya'ya karşı saldırılar devam ederse cevabımız sert olacak" dedi.

Rusya’nın bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev’e yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 8 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler" ifadelerini kullandı.

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