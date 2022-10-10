Putin: Rusya'ya saldırılar devam ederse cevabımız sert olacak
HABER MERKEZİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamasında bugün Ukrayna'ya gerçekleşen saldırılara yönelik, "Uzun menzilli füzeler bu sabah Ukrayna'nın enerji, askeri ve iletişim tesislerini vurdu" ifadelerini kullandı.
Putin, Ukrayna'ya gerçekleşen saldırılara yönelik "Rusya'ya karşı saldırılar devam ederse cevabımız sert olacak" dedi.
Rusya’nın bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev’e yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 8 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler" ifadelerini kullandı.