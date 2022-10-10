Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü için anayasa çağrısı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarında bulundu.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' teklifinden bahseden Erdoğan şunları söyledi:

"Bir tanesi ben bir yılda sorunu çözerim diyor. Hayatınız yalan. Biz uygulamadayız. Şu anda modern yurt binalarımız, üniversitelerimiz, hepsi birbirinden güzel. Şimdi Meclis'e bugün inşallah anayasa değişikliği teklifimizle bu temel hak özgürlüğünü anayasal güvence altına alma teklifimizi getireceğiz. Haydi bakalım. Çünkü yasal düzenlemeye ihtiyaç yok ki. Çıktı yasal düzenleme diyor. Senin yanında hiç hukukçu yok mu, bu işler aşıldı artık. Eğer samimiysen gel anayasa değişikliğini yapalım, masadan tamamen kaldıralım. Bugünkü kabine toplantımızda Adalet Bakanımız çalışmayı bize sunacaklar.”

'ENFLASYON RAKAMLARI HERKESİ ZORLUYOR'

Konuşmasında enflasyona da değinen Erdoğan şöyle devam etti:

"Küresel sistem son 70 yılın en büyük sarsıntılarından birini yaşıyor. Bu çarpık yapı kökünden çatırdıyor. Soğuk savaşın bitmesiyle barış ve özgürlükler adına yeşeren umutlar, son yıllarda yerini korku ve faşizme bırakmaya başladı. Son 60 yılın en yüksek seviyelerine ulaşan enflasyon rakamları herkesi zorluyor, bunaltıyor. Ekonomisi kırılgan devletler bu sancılı süreci yönetmekte zorlanıyor. Bu yeni dönemde bilhassa eşitlik, adalet ve hakkaniyet duygusu ağır yara almaktadır. Ekonomik krizle birlikte bu vahim tablonun fakir ülkeler ve toplumlar aleyhine daha da kötüleştiğine şahit oluyoruz.

Zengin daha da zenginleşirken tüm dünyada yoksulluk yaygınlaşmakta farklı toplum kesimleri arasındaki uçurum giderek büyümektedir. Dünya nüfusunun yüzde 1’ine tekabül etmeyen bir kesim parasına para katarken Afrika’dan Asya’ya milyarlarca insan temel gıda maddelerine dahi ulaşmakta zorluk çekmektedir. Ekonomik krizle birlikte bu vahim tablonun fakir ülkeler aleyhine daha da kötüleştiğine şahit oluyoruz.”