Politika

Yargı Konseyi: Mahkeme kararları sadece Kürtçe yazılacak

Kürdistan Bölgesi’ndeki mahkemelerin, kararlarını Kürtçe yazması kararı alındı.
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kürdistan Yargı Konseyi Kürtçe Mahkeme

ERBİL (K24)

Yargı Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, mahkemelerdeki tüm süreçlerde ve mahkeme kararlarında sadece Kürtçenin kullanılmasına karar verildiği, sadece gerekli durumlarda Arapçanın kullanılabileceği belirtildi.

Kararın; Yargı Konseyi, Kürdistan Parlamentosu, Temiz Eller Kurulu ve Kürt akademisiyle yapılan istişare toplantıları sonucu alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Yargı Konseyi öncülüğünde Parlamento, Adalet Bakanlığı, Temiz Eller Kurulu ve Kürt akademisinin de katılımıyla ortak bir Kürtçe hukuk sözlüğünün hazırlanmasına karar verildiği ifade edildi.

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